Asırların hayali gerçek oluyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı

"Dördüncü kulemizin 128. son tablasını yerleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bir hafta önce İstanbul Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık. Bugün de sizlerle birlikte 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje, Türkiye'nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan biridir.