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Asırların hayali gerçek oluyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı
Asırların hayali gerçek oluyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3'üncü ayın 18'ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir" dedi.
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:09
Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3'üncü ayın 18'ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir." dedi.
Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yerine yerleştirildi.
Törende konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında tarihi günlerden birini daha yaşadığını, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birini yaptıklarını söyledi. Köprünün 318 metrelik dünya birincisi kulelerinin son çelik blok montajını yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Dördüncü kulemizin 128. son tablasını yerleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bir hafta önce İstanbul Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık. Bugün de sizlerle birlikte 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje, Türkiye'nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan biridir.
1915 Çanakkale Köprüsü, iki yakayı buluşturacak bir köprü olmaktan öte, adeta tarihimize saygı duruşudur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca, Dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3. ayın 18'ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir."