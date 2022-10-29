Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları günyüzüne çıktı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:56
Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:56
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler ortaya çıktı.
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
İşte Atatürk'ün az bilinen o fotoğrafları...
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları