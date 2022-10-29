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Haberler Galeri Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları günyüzüne çıktı

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları günyüzüne çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler günyüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:56
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler ortaya çıktı.

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Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

İşte Atatürk'ün az bilinen o fotoğrafları...

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
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