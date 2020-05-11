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Haberler Galeri AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü. İşte yeniden açılan AVM'lerden ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:59
AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı.

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AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

Normalleşme kapsamında saat 10.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı.

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

"GEZMEK İÇİN GELDİM"
Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız" dedi.

DHA

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte ilk günden görüntüler...
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