Aydın'da asırlık zeytin ağaçları küle döndü

Arazi eşime babasından kalmış. Biz 36 yıllık evliyiz, ağaçlara 36 yıldır bakıyorum ama bunun öncesi de var tabi ki. Buradaki ağaçlarımız en az 70-80 yıllık ve bunun daha da üzeri var. Bir ağacın zeytin vermesi en az 5-6 yıl sürüyor. Arazimizde fidanlarımız da var. Bu fidanları yetiştirip büyüteceğiz diye canımız çıktı. Sulamak için tankerlerle su taşımıştım, büyük emek vermiştik" diye konuştu.