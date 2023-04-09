Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da partisinin baraj altına düştüğünü belirten Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. Çıray "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullanarak Akşener yönetiminin partiyi bir krizin içine sürüklediği ve oylarını baraj altına düşürdüğünü belirtti. İstifanın perde arkasında temayül yoklaması olduğu iddialarını önce yalanlayan Çıray daha sonra sorunun bundan kaynaklandığını itiraf etti.