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Haberler Galeri Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da partisinin baraj altına düştüğünü belirten Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. Çıray "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullanarak Akşener yönetiminin partiyi bir krizin içine sürüklediği ve oylarını baraj altına düşürdüğünü belirtti. İstifanın perde arkasında temayül yoklaması olduğu iddialarını önce yalanlayan Çıray daha sonra sorunun bundan kaynaklandığını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 15:47
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

İzmir Milletvekili Aytun Çıray gizem perdesini yavaş yavaş açtığı tweet dizileriyle parti yönetimini ve Genel Başkan Meral Akşener'i hedef aldı. Krizin Akşener'in de kabul ettiği bir tiyatro ile demokrasiden uzak bir anlayıştan kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

ÖNCE GERİ DÖNÜŞÜ OLABİLECEK UYARI ATIŞIYLA BAŞLADI
İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray dün akşam partisinde milletvekili aday listelerinin belirleneceği toplantılar sürerken Meral Akşener'e uyarı niteliğinde bir tweet attı. Çıray geri dönüş kapısı açık olan kamuoyunda ne olduğu tam anlaşılmayan bu tweette "Yine mi başa döndük?" diyordu.

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

İKİNCİ PAYLAŞIMDA BOMBAYI AKŞENER'İN KUCAĞINA BIRAKTI
Çıray daha sonra ikinci paylaşımını gerçekleştirdi ve İYİ Parti'de bir krizin yaşandığı gerçeği ortaya çıkmış oldu. Çıray 'feragat' kelimesini kullanarak adaylıktan çekildiğini ilan ettiği dakikalarda Akşener'in aday listesi toplantısı devam ediyordu.

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

'BARAJIN ALTINA DÜŞTÜK'
İYİ Parti'nin önemli isimlerinden olsa da adaylıktan çekildiğini duyuran Çıray "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullanarak Akşener yönetiminin partiyi bir krizin içine sürüklediği ve oylarını baraj altına düşürdüğünü belirtti.

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: Akşener usulsüzlüğü bile bile meşru saydı

DİREKT AKŞENER'E GÖNDERMEYDİ
Çıray'ın hem adaylıktan çekilmesi hem de genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasından kalkıp geri dönmesi ile oluşan 'kriz'e gönderme yapması direkt olarak Genel Başkan Akşener'i hedef alan bir çıkış olarak değerlendirildi.

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