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Haberler > Galeri > Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel hayal kırıklığına uğradı. Erçel'in büyük umutlarla 'evet' dediği Azize dizisi, erken final kararı aldı.Azize dizisiyle yeniden ekrana dönen Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Murat Dalkılıç'la yaşadığı ilişkiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel dizideki başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle ekranlara gelen Erçel'in makyajsız fotoğrafları gündem oldu. İşte Hande Erçel ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 12:41
Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisi final kararı alındı. Azize dizisinin son bölümüyle ekranlara veda eden Hande Erçel özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Erçel'in makyajsız fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hande Erçel ve ünlülerin makyajsız halleri.

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

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