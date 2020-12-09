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Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

İzmir'de vaka sayıları ve hastanelerdeki yoğum bakım alanlarının doluluk oranı artışta. Bakan Koca konuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Son dakika haberine göre; koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Bakan Koca 4 ilin valisi ile görüştü. Bakan KOca'nın uyardığı 4 kent arasında İzmir'de var. İzmir'deki koronavirüs vakaları alarm veriyor. İşte son durum ve Bakan Koca'nın uyarılar...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 11:06 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

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Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.

Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

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