Bakan Koca'dan İzmir uyarısı! Kent alarm veriyor... İşte hastane doluluk oranları

İzmir'de vaka sayıları ve hastanelerdeki yoğum bakım alanlarının doluluk oranı artışta. Bakan Koca konuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Son dakika haberine göre; koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Bakan Koca 4 ilin valisi ile görüştü. Bakan KOca'nın uyardığı 4 kent arasında İzmir'de var. İzmir'deki koronavirüs vakaları alarm veriyor. İşte son durum ve Bakan Koca'nın uyarılar...