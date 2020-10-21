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Bakanlığa gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı? Tuzlu su korur mu?

Sağlık Bakanlığı vatandaşın COVID-19 ile ilgili sorduğu soruları derledi. 'Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?' gibi dikkat çeken sorular geldi.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:25
Bakanlığa gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı? Tuzlu su korur mu?

Bakanlığa gelen, 'Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?' soruları dikkat çekti.

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Bakanlığa gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı? Tuzlu su korur mu?

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç bu soruları ve verilen yanıtları haberine taşıdı.

1) Burnu tuzlu suyla yıkamak COVID-19'dan korur mu?

Faydası olacağı düşünülmemektedir.

Bakanlığa gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı? Tuzlu su korur mu?

2) Sirke kullanmak corona virüsten korur mu?

Sirke kullanmanın virüsten koruduğuna bir kanıt yok.

Bakanlığa gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı? Tuzlu su korur mu?

3) Neden corona virüs hastasına temas eden kişinin karantina süresi 14 gün iken koronavirüs hastasının izolasyon süresi 10 günde bitiyor?

İzolasyon ve karantina süreleri, hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC'nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması önemlidir. Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Corona virüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişir.

Bakanlığa gelen COVID soruları: Sinekten bulaşır mı? Tuzlu su korur mu?

4) Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim?

Hayır. Filyasyon çalışmaları sırasında sağlık personeli, testi pozitif çıkan kişi ile görüştükten sonra temaslıları belirler. Temaslı olarak ismi bildirilen bireylerle iletişim kurularak temasın doğruluğu onaylatılır. Daha sonra isim sisteme girilir ve sonrasında silinemez.

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