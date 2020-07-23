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Haberler Galeri Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:47 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:48
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Başkan Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti.

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Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.

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