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Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi. Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 12:41 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 12:41
Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi.

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Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...

Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...

Yüksek Komiser Yardımcısı Clements ile fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra 1. Küresel Mülteci Forumu'nun ana oturumuna katıldı.

Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...

İŞTE İLK KARELER...

Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...
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