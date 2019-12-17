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> Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...
Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde! İşte ilk kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi. Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.
Giriş Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 12:41Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 12:41
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geldi.