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Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "iletişim seferberliği" çağrısı çerçevesinde İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:59 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:59
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un başkanlık ettiği Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bütün bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı.

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Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı

Prof. Dr. Fahrettin Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinin, stratejik iletişim politikalarının en önemli saç ayaklarından biri olduğunu belirterek, "Elbette stratejik iletişimimiz de kamu diplomasimiz de her şeyden önce milli güvenlik önceliklerimizden, devletimizi ve milletimizi ayakta tutan kuruluş değerlerimizden, toplumsal refah mücadelemizden ve ulusal kalkınma hedeflerimizden bağımsız değildir." dedi.

İletişimin uluslararası ilişkilerde hiç̧ olmadığı kadar önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Altun, uluslararası medyanın dış politika yapım süreçlerinin giderek merkezine yerleşmeye başladığını, medyatik gerçekliğin hakiki gerçekliğin önüne geçtiğini söyledi.

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı

"Milli menfaatlerimiz doğrultusunda el birliğiyle çalışacağız"

Zaman zaman Türkiye'yi de etkileyen enformasyon savaşlarının artık uluslararası siyasetin inkar edilemez bir parçası olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Artık sadece kamu diplomasisinden, stratejik iletişim araçlarının uluslararası ilişkilere ve diplomasiyle etkisinden değil, diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin yeni iletişim teknolojileri, medya kampanyaları ve hileleri üzerinden boyut değiştirmesinden bahsediyoruz. Uluslararası ilişkiler, artık devletler arası münasebetlerin ötesine geçmiş; iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, sanatçıların, medyanın, aktivistlerin ve diğer unsurların dahil olduğu karmaşık bir ilişkiler manzumesi haline gelmiştir. Türkiye gibi dünyaya siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu tamamlamış ülkeler açısından bu yeni koşullara ayak uydurmamak açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse bir milli güvenlik meselesidir."

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı

Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında gerçekleştirdiği çalışmaların bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunda İletişim Başkanlığının yetkilendirildiğini aktardı.

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı

Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler dikkate alındığında uluslararası kamuoyu ve karar alıcılara dönük çalışmaların iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülmesinin daha kritik bir hal aldığını, bu hususun devletin söylem birliğinin tesis edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

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