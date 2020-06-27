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Haberler Galeri Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti

Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda parkta oturan vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 19:18 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 19:19
Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti

Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

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Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti

Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti
Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti
Başkan Erdoğan, Çamlıca'da vatandaşlarla çay içti
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