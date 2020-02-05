Başkan Erdoğan imzasını atıp duyurdu: Suriye sınırına yerleştireceğiz

Erdoğan, yerli savaş uçağının da 2023'te hangardan çıkartılacağını söyledi. Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bu sürecin adeta bilek güreşinin yapıldığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Siyasi olarak desteklenmeyen ekonominin ve askeri gücün, ekonomik olarak desteklenmeyen siyasetin ve askeri potansiyelin, askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlığın ayakta kalması mümkün değildir. Eğer Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelmişse bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur. Milletimiz bu hakikati gördüğü için fitnecilere, cuntacılara, bozgunculara, vesayet heveslilerine, darbecilere, ruhunu emperyalistlere satmış mankurtlara asla itibar etmemiştir. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Teröristler karşısında kahramanca çarpışan polisimize, askerimize, jandarmamıza, korucularımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.