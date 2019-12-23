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Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı. Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:53
Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

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Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
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