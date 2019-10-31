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Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti. Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 17:11 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





