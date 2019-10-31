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Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti. Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 17:11 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 17:11
Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti

Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti

Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti
Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti
Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti
Başkan Erdoğan kan bağışçılarını ziyaret etti
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