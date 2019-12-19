Haberler
> Galeri
> Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi
Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2019 Perşembe 10:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.