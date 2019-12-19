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Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2019 Perşembe 10:34
Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

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Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi

Erdoğan ile zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanları zirvenin gerçekleştirildiği Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ne gelişlerinin ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi

İŞTE ERDOĞAN'IN MALEZYA ZİYARETİNDEN ÖNE ÇIKAN KARELER...

Başkan Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi’nin sergi alanını gezdi
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