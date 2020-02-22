Başkan Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nu açtı

"İZMİR-ÇANDARLI 40 DAKİKA"

Otoyolun İzmir'e yakışan bir eser olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu çevreyollarının devamı niteliğinde bir projedir. Bu otoyol hızlı tren projeleriyle raylı sistem projelerini destekleyecek. İzmir'in turizm potansiyeli çok daha üst bir seviyeye çıkacak. Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlandı.