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> Başkan Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nu açtı
Başkan Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nu açtı
İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşürecek olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Zamandan vakitten ve nakitten, yakıttan sağladığı tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkemize çok katkısı olacaktır. 2020 yılında bu otoyolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor." dedi.
Giriş Tarihi: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:34
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışına katıldı.
"İZMİR-ÇANDARLI 40 DAKİKA"
Otoyolun İzmir'e yakışan bir eser olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu çevreyollarının devamı niteliğinde bir projedir. Bu otoyol hızlı tren projeleriyle raylı sistem projelerini destekleyecek. İzmir'in turizm potansiyeli çok daha üst bir seviyeye çıkacak. Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlandı.
"ÜLKEMİZE KATKISI 255 MİLYON LİRA"
Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun inşasında emeği geçen kurum, firma, bakanlarımızı ve mühendislerimizi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Koyundere-Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak.
ÇANDARLI LİMANI'NA ENTEGRE
Otoyol için İzmir-Aliağa ve devamında bulunan Çandarlı arasındaki karayolu ulaşımının otoyol kalitesiyle tesis edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli-Harmandalı ve Harmandalı-Koyundere kesimlerinin ardından kalan kesimler de tamamlandı.