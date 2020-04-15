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Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte madde madde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme...
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:53
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İnfaz düzenlemesini içeren yasa Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kararları..