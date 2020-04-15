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Haberler Galeri Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte madde madde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:53
Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

İnfaz düzenlemesini içeren yasa Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kararları..

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Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
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