Başkan Erdoğan onayladı! İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

İnfaz düzenlemesini içeren yasa Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kararları..