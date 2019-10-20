Haberler Galeri Başkan Erdoğan, Rize Tanıtım Günleri stantlarını tek tek ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Rize Tanıtım Günleri stantlarını tek tek ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi. Stant ziyaretleri esnasında Erdoğan'a Rize'ye özgü bir kuş olan atmaca tablosu hediye edildi.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





