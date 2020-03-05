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Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden ilk kareler! Moskova'da tarihi zirve...

Dünyanın gözü Moskova'da...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan kritik görüşmesi saat 14.00 sıralarında başladı. İşte Moskova'daki tarihi zirveden kareler...

Giriş Tarihi: 5 Mart 2020 Perşembe 14:45
Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden ilk kareler! Moskova'da tarihi zirve...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'ın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bir araya geldi.

Erdoğan-Putin görüşmesinin ana gündem maddesi İdlib'de ateşkesin sağlanması ve insani krizin sona erdirilmesi olacak.

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Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden ilk kareler! Moskova'da tarihi zirve...

Görüşmenin basına açık olan bölümünde ilk sözü Putin aldı. Putin'in açıklamaları şöyle:
Son günlerde İdlib'de cereyan eden gelişmeler oldu. Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı.

Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden ilk kareler! Moskova'da tarihi zirve...

Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize takılabilirler. Teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden ilk kareler! Moskova'da tarihi zirve...

Başkan Erdoğan ise şöyle konuştu:
Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden ilk kareler! Moskova'da tarihi zirve...

Gerek savunma sanayiinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.

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