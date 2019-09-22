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Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 09:04
Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.

Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama
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