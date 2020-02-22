Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

Erdoğan'ın Kınık Belediyesi ziyareti öncesinde İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara seslenen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık'ın bugün milletin adamı Erdoğan'ın ilçeye gelmesinden dolayı bayram yaptığını söyledi.