Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılış töreninin ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleriyle Kınık ilçesine geçti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Alandakiler ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan'ın Kınık Belediyesi ziyareti öncesinde İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara seslenen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık'ın bugün milletin adamı Erdoğan'ın ilçeye gelmesinden dolayı bayram yaptığını söyledi.