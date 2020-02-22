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Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun (Kuzey Ege Otoyolu) açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra programı kapsamında Kınık ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2020 Cumartesi 19:47 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020 Cumartesi 19:47
Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Alandakiler ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılış töreninin ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleriyle Kınık ilçesine geçti.

Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Alandakiler ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'a Kınık'ta sevgi seli

Erdoğan'ın Kınık Belediyesi ziyareti öncesinde İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara seslenen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık'ın bugün milletin adamı Erdoğan'ın ilçeye gelmesinden dolayı bayram yaptığını söyledi.

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