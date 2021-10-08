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Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Eyüpsultan'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, burada vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





