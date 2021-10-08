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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Eyüpsultan'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Eyüpsultan'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, burada vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:19
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan daha sonra burada bulunan Eyüpsultan Camii Haziresi'ndeki gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet etti
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