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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine kadar tam 40 ilde miting yapacak. Çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakılmayacak.'Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız' vurgusu işlenecek ve tüm bunlarla birlikte deprem bölgesi ihmal edilmeyecek. AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:37 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:37
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs’a kadar 40 miting!

"Doğru adımlarla yola devam", "Hemen şimdi" sloganları ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim kampanyası yürüten AK Parti, "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusunu işleyecek. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan teşkilat mensupları tam kadro sahada sahura kadar yoğun bir mesai harcıyor.

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Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs’a kadar 40 miting!

VİZYON PAYLAŞIMI VE YÜZYÜZE İLETİŞİM
2053 ve 2071 hedefine giden yolda teşkilatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yüz yüze görüşmelere ağırlık verdi. Vatandaşın derdini sıkıntısını dinleyen çözüm üreten ekipler çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacak.

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs’a kadar 40 miting!

SAHURA KADAR YOĞUN MESAİ
AK Parti, 2023'ün dev kadrosunu kamuoyu ile tanıttı. Kabindeki 15 bakan ve geçmiş dönemde bakanlık yapmış deneyimli isimlerin yanı sıra sporcu, sanatçı, yazar gibi isimlerin yer aldığı milletvekili adayları için 81 ilde tanıtım toplantıları düzenleniyor.

"Milletimizle beraber nice badireler atlattık nice destanlar yazdık. Ülkemize her alanda çağ atlattık. Türkiye Yüzyılı'nı da el ele gönül gönüle beraber başaracağız, aydınlık geleceğe birlikte yürüyeceğiz" deniliyor. Bu kapsamda adaylar ve teşkilatlardan çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak için plan ve programlar hazırlandı. 3 dönem kuralına takıldığı için bu dönem milletvekili adayı gösterilmeyen isimler de sahada görevlendirildi.

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs’a kadar 40 miting!

Teşkilatlar ve milletvekili adayları sahura kadar yoğun mesai yapacak. Seçmene öncelikle AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır başta savunma sanayi, diplomasi, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yaptıkları ve bundan sonra yapacakları anlatılacak.

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs’a kadar 40 miting!

BİRLİKTE YAPTIK, BİRLİKTE YAPACAĞIZ
Türkiye Yüzyılı kapsamında "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusu özellikle işlenecek. Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar denilecek. 6'lı masanın dağınıklığı ve Kandil'in masa adına konuşmalar yapmasının ülkenin geleceği açısından tehlikesi vurgulanacak. Aile, kadın ve gençlik mesajları verilecek. Geleceği inşa beyannamesinde yer alan vaatler seçmene tek tek anlatılacak. "Huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu hep beraber yarın değil hemen şimdi işleyeceğiz" mesajı verilecek.

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