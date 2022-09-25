Haberler
Galeri
Başkan Erdoğan'dan Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Başkan Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastane ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeliyle de bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 21:24
Başkan Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle de bir araya geldi.
İşte fotoğraflar...