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Başkan Erdoğan'dan Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Başkan Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastane ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeliyle de bir araya geldi.