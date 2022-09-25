  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Başkan Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastane ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeliyle de bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 21:24
Başkan Erdoğan’dan Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret

Başkan Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Başkan Erdoğan’dan Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle de bir araya geldi.

İşte fotoğraflar...

Başkan Erdoğan’dan Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne ziyaret
  • SON DAKİKA