Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, okçuluk sergisini inceledi.
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 23:32Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 23:33
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, okçuluk sergisini inceledi.