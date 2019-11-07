Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, okçuluk sergisini inceledi.