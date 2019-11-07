  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, okçuluk sergisini inceledi.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 23:33
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, okçuluk sergisini inceledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da sürpriz ziyaret
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da resmi törenle karşılandı
BİZE ULAŞIN