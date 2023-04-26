Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ülkesine ve sevdalısı olduğu milletine adamış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sevdalısı olduğu Türkiye'miz için tüm gücüyle mücadele eden, mücadelesiyle milletimizin ve tüm mazlum milletlerin duasını alan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkenin istikbaline kendinizi adadınız, hakkınız ödenmez. Milletimizin duaları sizinle, Rabb'im yardımcınız olsun.