Haberler
>
Galeri
> Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret
Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve SMA hastası Dilan Kardelen Demir'i hastanede ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 8 Aralık 2019 Pazar 20:49
Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2019 Pazar 20:49
Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret .
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.
Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret .
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede, Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş'ı ziyaret etti.
Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret .
Erdoğan, ardından 93 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.
Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret .
Erdoğan, daha sonra hastanede tedavi gören SMA hastası 17 yaşındaki Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret .