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> Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı. Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı ve kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi.
Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 15:56
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 15:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı.
Başkan Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.
Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı.
Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi.