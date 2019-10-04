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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı. Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı ve kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi.

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 15:56 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





