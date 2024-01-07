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Haberler Galeri AK Parti'nin merakla beklenen adaylarını Başkan Erdoğan duyurdu! İşte 26 ildeki belediye başkan adayları…

AK Parti'nin merakla beklenen adaylarını Başkan Erdoğan duyurdu! İşte 26 ildeki belediye başkan adayları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini duyurdu. İşte 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayları...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2024 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 Pazar 22:53

Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
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Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

İSTANBUL
MURAT KURUM

Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

DENİZLİ
OSMAN ZOLAN

Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

MUĞLA
AYDIN AYAYDIN

Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
Merakla beklenen adayları Başkan Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

AYDIN
MUSTAFA SAVAŞ

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