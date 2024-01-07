Haberler Galeri AK Parti'nin merakla beklenen adaylarını Başkan Erdoğan duyurdu! İşte 26 ildeki belediye başkan adayları…

AK Parti'nin merakla beklenen adaylarını Başkan Erdoğan duyurdu! İşte 26 ildeki belediye başkan adayları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini duyurdu. İşte 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayları...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2024 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 Pazar 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





