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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri kabul etti. İşte o buluşmadan görüntüler...

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 16:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri kabul eti. İşte o buluşmadan görüntüler...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti
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