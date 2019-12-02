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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri kabul etti. İşte o buluşmadan görüntüler...
Giriş Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 15:53
Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri kabul eti. İşte o buluşmadan görüntüler...