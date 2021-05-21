HaberlerGaleriBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.
Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:33Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:33
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı.