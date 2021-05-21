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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:33 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı
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