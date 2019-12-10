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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! O detay dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti. Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti. O detay ise dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! O detay dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! O detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! O detay dikkat çekti

Hernandez'in, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! O detay dikkat çekti

Başkan Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! O detay dikkat çekti

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katılmıştı.

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