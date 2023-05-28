Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLMESİ
Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde siyaseti dizayn etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 17 Mayıs'ta istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Devlete ve hükümete yönelik kara propaganda yürütülen firari Cevheri Güven, Deniz Baykal'a ilişkin kaset kumpası dosyasının başta gelen isimlerinden oldu. Baykal'dan boşalan koltuğa, parti içinde ismi parlatılan Kılıçdaroğlu getirildi. 22 Mayıs 2010 yılında yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu, CHP'nin 7. Genel başkanı seçildi.