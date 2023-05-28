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Haberler Galeri Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerinde de kaybederek, karnesine bir kez daha mağlubiyet yazdırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre; 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na fark attı. İşte Kılıçdaroğlu'nun yenilgilerle dolu seçim geçmişi.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 21:41 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 21:56
Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak aday olan Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden de yenilgi ile ayrıldı.

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Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

Siyasi hayatı boyunca girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte siyaset karnesine bir eksi daha yazdırdı. SSK Genel Müdürlüğü görevini de fiyasko ile sonuçlandıran Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi yaptığı iddiaları sözler ise yine havada kaldı.

Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ
1992 yılında SSK'ya Genel Müdür olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce bütçe fazlası veren kurumu 6 yılda batma noktasına getirdi. Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrıldığı 1999'da SSK'nın açığı, bütçesinin yüzde 31'ine ulaştı. Prim gelirleriyle giderlerinin tamamını karşılayabilen SSK, Kılıçdaoğlu döneminde giderlerinin ancak yüzde 55'ini karşılayabilir oldu. Kılıçdaroğlu, Ocak 1999 ayında kendi isteği ile SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.

Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

2009 YEREL SEÇİMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerine CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimi olan 29 Mart yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, yüzde 44,7 oy oranıyla kazandı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,80 oy alabildi.

Bay Bay Kemal! Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! İşte kayıplarla dolu seçim karnesi

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLMESİ
Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde siyaseti dizayn etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 17 Mayıs'ta istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Devlete ve hükümete yönelik kara propaganda yürütülen firari Cevheri Güven, Deniz Baykal'a ilişkin kaset kumpası dosyasının başta gelen isimlerinden oldu. Baykal'dan boşalan koltuğa, parti içinde ismi parlatılan Kılıçdaroğlu getirildi. 22 Mayıs 2010 yılında yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu, CHP'nin 7. Genel başkanı seçildi.

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