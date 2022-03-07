Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla kola şişesini ve çeşitli eşyaları kesen adam ilginç görüntüler elde etti. İşte ilginç deney ve sonuçları…