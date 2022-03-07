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Haberler Galeri Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla kola şişesini ve çeşitli eşyaları kesen adam ilginç görüntüler elde etti. İşte ilginç deney ve sonuçları…

Giriş Tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:07 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:09
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı.

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Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti.

Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
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