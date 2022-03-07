Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti. İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar. Köpekbalığı şeklinde taş. Kusursuz yuvarlaklık. Beton altından çıkan eski bir telefon. Sahilde bulunan bir cam. Taş parçasının içinde çıkan oyuncak dinozor. Kalp şeklinde taş. 94 yıllık dolar. İstiridye incisi. 34 kg ağırlığında dev inci. Bahçe temizlerken bunu buldular. Taş içinde taş. Kalamar yumurtaları. Şişe içindeki yoncalar. 5.000 yıllık mezarda yatan çifti arkeologlar, Kazakistan'ın Romeo ve Juliet'i olarak nitelendirdi. Çin'de yaşayan bir adam bulduğu domuz safrakesesi ile adeta servete kondu. Bahçesinde gördüğü bir toprak parçasının ne olduğunu anlayamayan kadın gelen uzmanların açıklamalarıyla şaşkına döndü. Yetkililer sayesinde buranın tavşan yuvası olduğunu öğrenen kadın, yenidoğum yapmış tavşanın yavrularını bu şekilde muhafaza ettiğini öğrendi. Uzmanlar bahçenizde böyle bir çıkıntı görmeniz halinde hiç dokunmamamız ve yavruları yalnız bırakmanızı öneriyor. Anne, yavrularını beslemek için iki gün sonra geri dönüyormuş. Yavrular yeterince büyüyünce de zaten bahçeleri terk ediyorlarmış. Rusya'da çamur birikintisi altındaki hareketliliği fark eden yetkililer çıkanla neye uğradıklarını şaşırdılar. Çamurda sıkışıp kalan köpeği işte böyle çıkardılar. Çiftin yattığı mezarın yanı başında, arabanın gövdesini teşkil eden mezarı çeker vaziyette gömülmüş iki at iskeleti bulundu. Kazakistan'ın Karağandı merkezli Karaganda bölgesinde son yolculuklarına adeta at arabasına bindirilircesine çıkarılmış şekilde defnedilmiş bir çiftin mezarı ve mezarı araba gibi çekiyor şekilde gömülmüş iki at iskeleti keşfedildi. İnsanların ve atların ayrı ayrı gömüldüğü mezar alanının çevresi dairesel şekilde taşlar dikilerek muhafazaya alınmıştı. Sıra dışı keşfin yapıldığı mezarın Tunç Çağına tarihlendirildiği ve yaklaşık 5,000 yıllık olduğu belirtildi. Daily Mail'den Will Stewart'ın haberine göre; arkeologlar mezarın üst düzey bir arabacıya ait olduğu için bu şekilde düzenlendiğini tahmin ediyorlar.Defineciler mezarı yağmalamış ama mezara ve iskeletlere zarar vermemiş. Arkeologlar, iki at tarafından çekilen araba izlenimi verilmiş mezarda birbirine paralel şekilde yatan çifti 'Romeo ve Juliet'e benzettiler. Arkeologlara göre çiftlerden biri ölmüş veya öldürülmüş, diğeri ise onunla birlikte mezara gömülmüştü. İskeletler dizleri kıvrılmış ve ellerini çenelerinin altına vermiş uyur vaziyette yanyana parelel şekilde gömülmüştü. Adamın yanında bir ok ve metal hançer bulunuyordu. Yanındaki kadın ise taşlardan yapılmış yeşil bilezikler ve kolye benzeri taş takılar takıyordu. Mezarda taş ve tunç mızrak uçları ile birlikte seramik kaplamalı altın kolye bulundu. 5.000 yıllık mezarın yanı başına Tunç Çağı savaş arabasını çeker vaziyette gömülmüş iki atın öldürülerek yanlarında koşum takımları ile birlikte gömüldüğü anlaşıldı. Tahminlere göre; atların sembolik olarak ölüleri öbür dünyada taşıdığı varsayılıyordu. Karaganda Devlet Üniversitesi'nden arkeolog Viktor Novozhenov şunları söyledi: 'Atların pozisyonu ve taşlarla çevrili mezar çukuru açıkça gömü alanının bir at arabası şeklinde dizayn edildiğini gösteriyor. İskeletlerde herhangi bir şiddet izi görünmüyor. Daha ayrıntılı çalışmalar ölümlerinin nedenini belki açıklığa kavuşturabilir. Ancak her iki atın da öldürüldüğünden oldukça eminiz Atlar, sırt sırta verilmiş şekilde bir koşum takımımıyla birlikte gömülmüşlerdi. Nadir bir arkeolojik bulgu. Öte yandan atların koşum şekli ve arabanın durumu, bölgedeki petroglif çizimlerinde yer alan arabalara çok benziyor' dedi.