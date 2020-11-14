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Haberler Galeri Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...

Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...

Tatlı patatese, yerli üreticinin ilgisi giderek artıyor. Üretici kırmızı, mor, beyaz gibi renklerde yaptığı üretimle zincir marketlere girmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:17
Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...

Anavatanı Güney Amerika olan 'tatlı patates'e yerli üreticinin ilgisi giderek artıyor.

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Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...
Kırmızı, mor, beyaz renkleri bulunan tatlı patates son dönemde market reyonlarında görülmeye başlandı.
Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...
Bu ürünlerin kilogram fiyatı 8 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor. Ortalama 120 günde yetişen ürün, sıcak olan coğrafi bölgeye uyum sağlayabiliyor.
Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...
İnce ve hassas bir kabuğu olan tatlı patates hasat sonrası iyileşmesi amacıyla 1-3 hafta arasında ‘kürleme’ dönemine bırakılıyor.
Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...
Türkiye’de üretimi az olan tatlı patatesin büyük kısmı ithal ediliyor. Dünyada tatlı patatesin yıllık 100 milyon tonun üzerinde üretildiği tahmin ediliyor.
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