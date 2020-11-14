Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...

Tatlı patatese, yerli üreticinin ilgisi giderek artıyor. Üretici kırmızı, mor, beyaz gibi renklerde yaptığı üretimle zincir marketlere girmeye hazırlanıyor. Anavatanı Güney Amerika olan 'tatlı patates'e yerli üreticinin ilgisi giderek artıyor. Kırmızı, mor, beyaz renkleri bulunan tatlı patates son dönemde market reyonlarında görülmeye başlandı. Bu ürünlerin kilogram fiyatı 8 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor. Ortalama 120 günde yetişen ürün, sıcak olan coğrafi bölgeye uyum sağlayabiliyor. İnce ve hassas bir kabuğu olan tatlı patates hasat sonrası iyileşmesi amacıyla 1-3 hafta arasında ‘kürleme’ dönemine bırakılıyor. Türkiye’de üretimi az olan tatlı patatesin büyük kısmı ithal ediliyor. Dünyada tatlı patatesin yıllık 100 milyon tonun üzerinde üretildiği tahmin ediliyor. Ürünün veriminin iyi olduğunu belirten üreticiler, çok fazla bilinmediği için ürünü pazarlamada sorun yaşayabileceklerini dile getiriyor. Öte yandan, yerli üreticiler ürünlerini Türkiye’nin birçok yerine göndermek için ulusal zincir marketlerle de görüşmeler yapıyor. Üreticiye dağıtılacak