Bodrum'da deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Pina yarımadasına gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahilleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sahil güvenlik botunun üzerinden bölgeyi görüntülerdi.

Adada bulunan bir otelin denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü inceleme yapan ekipler tarafından belirlendi.