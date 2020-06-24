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Haberler Galeri Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...

Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...

Bodrum'da bacağı hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü, ağır şekilde yaralandı. Acılar içerisinde yerde kalan Mehmet Koç, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:51 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:51
Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...

Motosikleti ile kavşaktan Bitez'e dönmeye çalışan 66 yaşındaki Mehmet Koç, kavşaktan Turgutreis istikametine giden hafriyat kamyonunun altında kaldı.

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Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...

Motosikletliyi fark etmeyip birkaç metre ilerleyen kamyon sürücüsü çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine durdu.

Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...

Acılar içerisinde yerde kalan Mehmet Koç, için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 acil sağlık ambulansına alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

İHA

Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...
Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...
Bodrum'da feci kaza! Bacağı hafriyat kamyonunu altında kalan adam...
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