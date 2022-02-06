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Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuşuyor! Sayılı günler kaldı
Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuşuyor! Sayılı günler kaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı. Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında, temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 12:09
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.
Boğazın, "gerdanlığına" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.
Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisine ulaşacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.
ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK
Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.