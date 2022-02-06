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Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuşuyor! Sayılı günler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı. Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında, temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





