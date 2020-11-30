Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 çelik kule arasındaki ilk kılavuz halat çekildikten sonra, geçen günlerde Çanakkale'ye gelerek, Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kulenin en üst noktasına çıkarak, çalışmaları yerinde inceledi. Asansöre binerek 318 saniyede 318 metre yüksekliğindeki kulenin en üst noktasına ulaşan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri bir sembol. Çelik ayaklar, 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olarak tasarlandı. Dünyada da bu tür köprülerde çelik ayak olarak en yüksek köprü. Yine 2 kule arası uzunluğu da 2023 metre olarak, dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesi. Yakında Kedi Yolları yapılacak. Ana halatlar çekildikten sonra da tabliyelerin montajına başlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.