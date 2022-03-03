Çanakkale’ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

1915 Çanakkale Köprü Projesi'nin tüm kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı ve şantiyeye sevki işini de üstlendi. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki bu anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlanmıştı. İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te yürütülen bu yapılar başarılı bir şekilde köprü şantiyesine ulaştı.