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Haberler Galeri Çanakkale'ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

Çanakkale'ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı. Açılışa sayılı günler kalırken son hazırlıklar da yapılıyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisini temsil eden çelik yapılar bu sabah Gelibolu'daki şantiyeye ulaştı.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 11:59
Çanakkale’ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak olan top mermisi figürleri Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisini temsil eden çelik yapılar bugün sabah saatlerinde Gelibolu ilçesindeki Sütlüce köprü şantiyesine ulaştı.

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Çanakkale’ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini tasvir eden 4 çelik yapı 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerine monte edilmek üzere Çimtaş'a ait 'GMK-1' gemi ile bugün saat 9.00'da Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiindeki köprü şantiyesine ulaştı.

Çanakkale’ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

1915 Çanakkale Köprü Projesi'nin tüm kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı ve şantiyeye sevki işini de üstlendi. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki bu anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlanmıştı. İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te yürütülen bu yapılar başarılı bir şekilde köprü şantiyesine ulaştı.

Çanakkale’ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

Top mermisi figürlerinin köprü kulelerine montajının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Çanakkale’ye geldi! Her biri 75 ton ağırlığında...

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı tamamlanmak üzere olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

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