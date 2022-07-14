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Haberler Galeri Çeşme'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Çeşme'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

İzmir Çeşme'deki yangın geniş bir alanda etkili oldu. Alevlerin kontrol altına aldındığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının etkilediği bölge havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:10
Çeşme’de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangın, havadan dron ile görüntülendi.

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Çeşme’de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürerken, alevlerin ve dumanların görüntüsü havadan dron ile görüntülendi.

Çeşme’de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları süren ünlü tatil merkezindeki yangın sebebiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çeşme’de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Çeşme’de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

2 SİTE BOŞALTILDI
Öte yandan yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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