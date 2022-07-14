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Çeşme'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

İzmir Çeşme'deki yangın geniş bir alanda etkili oldu. Alevlerin kontrol altına aldındığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının etkilediği bölge havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





