Çeşme'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
İzmir Çeşme'deki yangın geniş bir alanda etkili oldu. Alevlerin kontrol altına aldındığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının etkilediği bölge havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:52
Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:10
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangın, havadan dron ile görüntülendi.
Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürerken, alevlerin ve dumanların görüntüsü havadan dron ile görüntülendi.
Öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları süren ünlü tatil merkezindeki yangın sebebiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.
2 SİTE BOŞALTILDI
Öte yandan yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı.