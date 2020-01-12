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Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaşamını yitirenlerin denize açıldığı koyda karaya vuran çocuk kıyafetleri, ayakkabılar, kimlik belgeleri ve pasaportlar yürekleri burktu

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 13:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 13:55
Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Yalı Mahallesi açıklarında dün gece Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen olmak üzere 8 yaralı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Çoğunluğu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayda yaşamını yitiren 8 çocuk ve 3 yetişkine ait cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait cenaze araçlarıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Öte yandan hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, düzensiz göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.

Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Fiber tekneye kapasitesinin üzerinde binilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili düzensiz göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ve kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.

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