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> Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı
Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaşamını yitirenlerin denize açıldığı koyda karaya vuran çocuk kıyafetleri, ayakkabılar, kimlik belgeleri ve pasaportlar yürekleri burktu
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 13:18
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 13:55
Yalı Mahallesi açıklarında dün gece Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen olmak üzere 8 yaralı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çoğunluğu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayda yaşamını yitiren 8 çocuk ve 3 yetişkine ait cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait cenaze araçlarıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, düzensiz göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.
Fiber tekneye kapasitesinin üzerinde binilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili düzensiz göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ve kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.