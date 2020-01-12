Çeşme'de yürek yakan görüntü! Ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Yalı Mahallesi açıklarında dün gece Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen olmak üzere 8 yaralı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.