Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Ancak daha sonradan baktık ki biz çalışanlar değil de evlerinde oturanlar, partiye hiçbir emeği olmayanlar, dayısı ve tanıdığı olanlar işe girdi. Bizim tepkimiz buna yönelik. CHP, hak, hukuk ve adalet partisidir ancak kendi içerisinde hak, hukuk ve adaleti sağlayamıyor. Bizim tepkimiz tam olarak buna yöneliktir. Eğer hak, hukuk ve adalet, parti içinde sağlanamayacaksa biz de kendi hakkımızı aramaya çıkarız.