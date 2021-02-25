Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Gruptakilerden Elif Çelik, CHP kongre delegesi olduğunu belirtip, "Bugün burada toplanmamızın amacı, partimize emek veren arkadaşlarımızın hak ettikleri işleri alamaması. Pandemi döneminde, herkes evinde izole olurken, bizler hiçbir tehlikeyi düşünmeden kendimizi riske atarak, siperlik ve maske ürettik. Ve bunları her yere dağıttık. Bu söylediklerimizin elimizde delilleri de var. Canımızı göze alıp, çalışmalarda bulunduk fakat bunu tabii ki karşılık beklemeden yaptık. Ancak bizlere, 'Bir isteğiniz var mı?' denildiğinde, biz de 'İşçi alımında bizi de görürseniz seviniriz' dedik.