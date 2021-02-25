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Haberler Galeri Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP üyesi olmalarına ve uzun süre partiye emek vermelerine rağmen söz verilen işlere giremediklerini öne süren grup, belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:56
Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Çiğli Belediye binası önünde toplanan ve CHP üyesi olduklarını söyleyen 30 kişi, söz verilen işlere giremedikleri gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

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Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Pandemi döneminde canlarını hiçe sayarak çalışıp, maske ve siperlik yaptıklarını, ihtiyacı olan kişilere erzak dağıttıklarını belirten grup, Çiğli Belediyesi yönetimindeki bazı kişilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmediklerini ileri sürdü.

Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Ellerinde, 'Hak, hukuk, adalet anlayışınız bu mu', 'Sayın Genel Başkanım, biz Çiğli'ye sahip çıktık, Çiğli bize sahip çıkmadı' gibi pankart ve dövizler taşıyan grup, eylemlerini olumlu sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini söyledi.

Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Gruptakilerden Elif Çelik, CHP kongre delegesi olduğunu belirtip, "Bugün burada toplanmamızın amacı, partimize emek veren arkadaşlarımızın hak ettikleri işleri alamaması. Pandemi döneminde, herkes evinde izole olurken, bizler hiçbir tehlikeyi düşünmeden kendimizi riske atarak, siperlik ve maske ürettik. Ve bunları her yere dağıttık. Bu söylediklerimizin elimizde delilleri de var. Canımızı göze alıp, çalışmalarda bulunduk fakat bunu tabii ki karşılık beklemeden yaptık. Ancak bizlere, 'Bir isteğiniz var mı?' denildiğinde, biz de 'İşçi alımında bizi de görürseniz seviniriz' dedik.

Çiğli Belediye binası önünde 'iş' eylemi

Ancak daha sonradan baktık ki biz çalışanlar değil de evlerinde oturanlar, partiye hiçbir emeği olmayanlar, dayısı ve tanıdığı olanlar işe girdi. Bizim tepkimiz buna yönelik. CHP, hak, hukuk ve adalet partisidir ancak kendi içerisinde hak, hukuk ve adaleti sağlayamıyor. Bizim tepkimiz tam olarak buna yöneliktir. Eğer hak, hukuk ve adalet, parti içinde sağlanamayacaksa biz de kendi hakkımızı aramaya çıkarız.

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