Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

CEZA EVİNDEN FİRAR EDEREK TEKRAR KAYIPLARA KARIŞTI
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan H.H.K., gönderildiği cezaevinden bir süre sonra firar etti. Polis ekipleri tarafından aranan H.H.K., izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışma sonucu firari hükümlünün izini buldu. Operasyon için düğmeye basılmasının ardından H.H.K'nın İncilipınar Mahallesi'nde saklandığı apart ablukaya alındı. Hükümlü, evden çıkacağı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.