  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

Denizli'de 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yattığı cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı apartta düzenlenen film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandı. İlk cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen H.H.K.'nın tahliye olduktan sonra ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yine tutuklandığı, daha sonra da denetimli serbestlik ile tahliye olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:03 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 01:13
Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

ÖNCE ÇOCUĞU DÖVDÜ

Denizli'de 2013 yılında meydana gelen olayda H.H.K., trafikte süratli araç kullandığı için 14 yaşındaki Y.Ç. tartışmaya başladı. Darp edilmiş halde eve giden Y.Ç., durumu babası Yakup Ç.'ye anlattı. Baba Yakup Ç. ve amca Metin Ç., Y.Ç.'yi de yanlarına alarak H.H.K.'nın evine gitti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

EĞLENCE MEKANINDA YAKALANMIŞTI

Burada evine gelen 3 kişi ile tartışan H.H.K., yanında bulunan silah ile ateş etmeye başladı. Baba Yakup Ç.'yi ağır yaralan H.H.K., 14 yaşındaki Y.Ç.'nin ise ölümüne neden olarak kayıplara karıştı. Çal ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenirken yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

CEZA EVİNDEN FİRAR EDEREK TEKRAR KAYIPLARA KARIŞTI

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan H.H.K., gönderildiği cezaevinden bir süre sonra firar etti. Polis ekipleri tarafından aranan H.H.K., izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışma sonucu firari hükümlünün izini buldu. Operasyon için düğmeye basılmasının ardından H.H.K'nın İncilipınar Mahallesi'nde saklandığı apart ablukaya alındı. Hükümlü, evden çıkacağı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

2001 YILINDA DA ARKADAŞINI ÖLDÜREREK KANALA ATMIŞ

H.H.K. isimli cinayet zanlısının 2001 yılında tartıştığı lise arkadaşı Ahmet Aydın'ı silahla vurarak öldürdü. Öldürdükten sonra Cumhuriyet Mahallesindeki kanala atarak kayıplara karışan H.H.K.'nın kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyetteki sorgusunda olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen H.H.K.'nın tahliye olduktan sonra ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yine tutuklandığı, ancak denetimli serbestlik ile tahliye olduğu öğrenildi. Tahliye olduktan kısa süre sonra da H.H.K., 14 yaşındaki Y.Ç.'nin ölümüne neden oldu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı