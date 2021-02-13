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Çocuk katili firari, film gibi operasyonla yakalandı

Denizli'de 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yattığı cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı apartta düzenlenen film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandı. İlk cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen H.H.K.'nın tahliye olduktan sonra ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yine tutuklandığı, daha sonra da denetimli serbestlik ile tahliye olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:03 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 01:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





