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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerken Türk bayraklı teknelerden kendisini selamlayan milli sporculara el salladı.

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:24 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nün sahil kısmındaki avlusundan saat 11.25'te, sirenler eşliğinde Boğaz'dan geçen ve Türk bayrakları ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıyan 30 yelkenli ve 30 sporcunun bulunduğu teknelere el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Teknelerin ardından Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğrafları taşıyan balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi de selamlamada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Erdoğan, kendisini kornalarıyla selamlayan taksi ve otomobil sürücülerine de el salladı. Sahildeki bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlar da araçlarını durdurarak Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti.

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