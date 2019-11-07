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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Macaristan Başbakanlık Ofisindeki resmî törende, iki ülkenin millî marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.