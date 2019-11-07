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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da resmi törenle karşılandı

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı

Macaristan Başbakanlık Ofisindeki resmî törende, iki ülkenin millî marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı

Resmî törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı

Baş başa görüşme öncesinde Macaristan Başbakanı Orban, Başbakanlık Ofisinin terasından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tuna Nehri'ni ve Budapeşte'deki bazı simgesel yapıları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'da
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