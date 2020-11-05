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Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

Son dakika... İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle batan tekne ve otomobiller de denizin altından çıkarılıyor.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2020 Perşembe 16:17 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2020 Perşembe 16:21
Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle batan tekne ve otomobiller de denizin altından çıkarılıyor.

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Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

Geçen hafta cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinada bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına neden oldu.

Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

Olayda çoğu deniz kenarında park edilmiş 13 otomobil de suya sürüklendi.

Karadaki enkaz kaldırmayla eş zamanlı olarak deniz altında da devam eden çalışmada yerleri tespit edilen batıklar, dalgıçlar yardımıyla önce su yüzüne çıkarıldı daha sonra limana çekildi.

Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

Batan otomobillerin tamamı, teknelerin ise 14'ü deniz altından çıkarılarak karaya getirildi.

Suyun içinden çıkan teknelerin birçoğunun parçalandığı görüldü.

Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

Çalışmalara katılan su altı teknolojileri dalgıcı Hakan Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan felakette marina ve limanda büyük oranda hasar oluştuğunu söyledi.

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