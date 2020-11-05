Denize gömülen servet! Yerleri belirlendi, tek tek çıkarılıyorlar

Olayda çoğu deniz kenarında park edilmiş 13 otomobil de suya sürüklendi.

Karadaki enkaz kaldırmayla eş zamanlı olarak deniz altında da devam eden çalışmada yerleri tespit edilen batıklar, dalgıçlar yardımıyla önce su yüzüne çıkarıldı daha sonra limana çekildi.