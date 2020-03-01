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Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 36 askerin şehit olmasının ardından Denizli'de şehitlere saygı ve saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2020 Pazar 21:50 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2020 Pazar 21:51
Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

Denizli kent merkezinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu.

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Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

Birçok vatandaş Türk bayrakları açarak başlayan yürüyüş, bulvar boyunca devam etti.

Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

Vatandaşlar, 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Vatan sana canım feda' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi.

Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

Yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın da saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından son buldu.

Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

Öte yandan, vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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