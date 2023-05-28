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Haberler Galeri Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki illerden vatandaşların bir çoğunun tercihleriyle yüksek sayılarla oy almıştı. 2. tura kalan seçimlerde de o illerden Erdoğan'ın ne kadar oy aldığı merak edilir oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın depremden etkilenen illerdeki oy oranları.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:32
Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri de tamamlandı. İşte seçime dair en çok merak edilen konulardan biri olan deprem bölgesindeki seçim sonuçları haberimizde...

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Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUCU

14 MAYIS SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,88
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20

28 MAYIS İKİNCİ TUR SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: %75.43

Kemal Kılıçdaroğlu: %24.57

Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

HATAY SEÇİM SONUCU

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %50.12

Kemal Kılıçdaroğlu: %49.88

Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

ADIYAMAN SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %69.09

Kemal Kılıçdaroğlu: %30.91

Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

DİYARBAKIR SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26,48

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %28.55

Kemal Kılıçdaroğlu: %71.45

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