Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki illerden vatandaşların bir çoğunun tercihleriyle yüksek sayılarla oy almıştı. 2. tura kalan seçimlerde de o illerden Erdoğan'ın ne kadar oy aldığı merak edilir oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın depremden etkilenen illerdeki oy oranları.
Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:18Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:32
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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri de tamamlandı. İşte seçime dair en çok merak edilen konulardan biri olan deprem bölgesindeki seçim sonuçları haberimizde...