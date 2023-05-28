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Deprem bölgesi Erdoğan dedi! O illerde tarihi oylar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki illerden vatandaşların bir çoğunun tercihleriyle yüksek sayılarla oy almıştı. 2. tura kalan seçimlerde de o illerden Erdoğan'ın ne kadar oy aldığı merak edilir oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın depremden etkilenen illerdeki oy oranları.